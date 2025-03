UFLA dá as boas-vindas a mais de 1200 estudantes de graduação

Os novos graduandos também receberam orientações sobre os programas de assistência estudantil e o cronograma de atividades da Semana de Recepção de Calouros.

Foto: UFLA

A noite de segunda-feira (17/3) foi marcada pela Recepção Integrada, evento realizado para dar as boas-vindas aos estudantes dos cursos de graduação da Universidade Federal de Lavras (UFLA). No primeiro semestre de 2025, a UFLA recebeu cerca de 1200 novos graduandos no câmpus sede (matriculados até a 5ª chamada). O evento contou com a presença de pró-reitores, representantes estudantis, do vice-reitor, professor Jackson Antônio Barbosa, e do reitor da UFLA, professor José Roberto Scolforo.

O reitor parabenizou os calouros pelo ingresso na Universidade e os incentivou a aproveitar ao máximo as oportunidades em ensino, pesquisa e extensão. Ele foi ovacionado ao anunciar, em primeira mão, que, a partir da próxima segunda-feira (24/3), os valores do Restaurante Universitário (RU) serão reduzidos: estudantes em situação de vulnerabilidade terão isenção no almoço e no jantar, enquanto os demais da graduação e da pós-graduação pagarão R$3,00, em vez dos atuais R$6,00.

Para Eudes Paulo Filho, que veio de Rubim, no Vale do Jequitinhonha (MG), a emoção foi em dobro. Além de acompanhar sua filha, Sara Ellen, ingressando no curso de Direito, ele celebrou a entrada da sobrinha, residente em Lavras, no curso de Agronomia. “Chegar à Recepção Integrada e ver tantos novos estudantes me trouxe muita alegria, ainda mais ao ver minha filha realizar esse sonho. Espero que Deus abençoe para que tanto ela quanto minha sobrinha concluam esse lindo projeto”, afirmou.

Já Thalita de Sousa Silva, de Carrancas (MG), que conheceu a UFLA por meio do projeto de extensão EduCom Ciência durante o ensino médio, agora retorna como estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (Bict). “Estou muito feliz e animada para começar o curso. Espero que essa seja uma trajetória incrível, que me traga crescimento pessoal e oportunidades profissionais.”

A Semana de Recepção dos Calouros ocorre entre os dias 17 e 22/3, e a participação é obrigatória. Estudantes ingressantes que não comparecerem sem justificativa podem ser desvinculados do curso e da Universidade, conforme o artigo 41 da Resolução CEPE 473/2018. Aqueles que não puderem participar por motivo de força maior devem apresentar justificativa à Coordenadoria de Secretaria Integrada (CSI) do curso dentro do prazo estipulado no Cronograma Acadêmico.

Para acessar a programação oficial e demais orientações, os estudantes podem consultar os links disponibilizados pelas Unidades Acadêmicas, disponíveis neste link.

Fonte: UFLA