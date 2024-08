UFLA celebra 116 anos com a tradicional Semana de Ciência, Cultura e Arte

A programação terá início no domingo (25/8) com a etapa Lavras do Circuito Sesc de Corrida

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) completa 116 anos no dia 5 de setembro e a celebração será com a tradicional Semana de Ciência, Cultura e Arte, com programação de 25/8 a 7/9. Os eventos e atividades já confirmados estão disponíveis no site www.ufla.br/aniversario

A programação terá início no domingo (25/8) com a etapa Lavras do Circuito Sesc de Corrida, que terá a concentração na avenida central e percurso no câmpus da UFLA. A etapa inclui provas de 5 e 10 km, caminhada de 2,5 km, além da corrida kids. Confira todas as informações no link disponível na programação.

Neste mesmo dia, às 19h30, haverá a primeira atração cultural, com a primeira apresentação da Comédia Musical Família Addams, do grupo Teatro Construção, no Salão de Convenções da Universidade.

Na manhã do dia 30/8 haverá a tradicional Celebração de Ação de Graças, Hasteamento do Pavilhão Nacional, pronunciamento do reitor e o lançamento do projeto Plantando Futuro – que marcará o novo Plano Ambiental da UFLA, com o plantio de árvores em diferentes locais do câmpus ao longo de toda a semana. Neste mesmo dia, haverá a cerimônia de posse do reitor e vice-reitor, professores José Roberto Scolforo e Jackson Barbosa, e a apresentação da equipe de gestão, às 18 horas, no Centro de Eventos (necessária confirmação da presença – informações no site).

A programação também conta com eventos tradicionais como o Café com os Aposentados, o Jubileu de Ouro e Prata, e o lançamento de livros da Editora UFLA. Também há uma diversificada agenda cultural durante toda a semana.

Nos dias 23 e 24 de setembro, a programação será no câmpus da UFLA em São Sebastião do Paraíso, com a atividade UFLA Itinerante no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação – Ictin, que vai inclui o plantio de árvores com servidores e estudantes.

