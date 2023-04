UFLA assina acordo com IFSULDEMINAS e Prefeitura para a oferta de cursos técnicos em Lavras

As inscrições se iniciam na próxima segunda-feira, 17 de abril, e vão até 17 de maio.

Foto/Fonte: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) assina, nesta sexta-feira (14/4), um acordo com o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) e a Prefeitura Municipal de Lavras para a oferta de cursos técnicos presenciais na cidade de Lavras. O evento será às 14h30, no Anfiteatro das pró-reitorias acadêmicas da UFLA e contará com a presença dos reitores do IFSULDEMINAS, professor Cleber Ávila Barbosa, e da UFLA, professor João Chrysostomo de Resende Júnior, da prefeita de Lavras, Jussara Menicucci, além de outros representantes das instituições.

Por meio deste convênio, serão ofertadas 130 vagas em quatro cursos técnicos: Segurança do Trabalho, Agropecuária, Informática para Internet e Administração. Os cursos são destinados a quem já concluiu o ensino médio, e o ingresso ocorrerá por meio de sorteio.

Todos os cursos serão presenciais, realizados no período noturno e terão a duração de um ano e meio, exceto o curso de Administração, que terá duração de um ano. As inscrições se iniciam na próxima segunda-feira, 17 de abril, e vão até 17 de maio. O início das aulas está previsto para o segundo semestre de 2023.

O IFSULDEMINAS ficará responsável por selecionar o corpo docente dos cursos oferecidos, pela execução do projeto pedagógico dos cursos e por coordenar as políticas de auxílio e assistência estudantil. Já a UFLA irá disponibilizar toda a infraestrutura necessária, como acesso a salas de aula, laboratórios, bibliotecas, entre outros; também irá incrementar a integração entre as instituições nas áreas do ensino, pesquisa e extensão, incluindo discentes, professores e técnicos administrativos do IFSULDEMINAS nos programas de esporte, lazer, arte e cultura da Universidade, e disponibilizando atendimento de urgência e emergência.

A parceria conta, ainda, com o apoio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), que aportou R$ 500 mil para implantação do projeto, e receberá R$ 260 mil da Prefeitura de Lavras para custear a alimentação dos estudantes. A Prefeitura também cederá servidores para apoio às atividades.