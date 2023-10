UFLA anuncia nova solução para ampliar o acesso público a informações institucionais

A solução será disponibilizada por meio de uma Application Programming Interface e é um avanço em direção à integração de dados e sistemas.

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) lançou uma nova solução de compartilhamento de dados abertos. A iniciativa possibilita mais transparência ativa e a integração de dados, ao aprimorar o acesso público à informação, proporcionando aos estudantes, aos pesquisadores e à comunidade uma compreensão mais ampla sobre o funcionamento e a utilização de recursos pela Instituição.

A solução será disponibilizada por meio de uma API (Application Programming Interface) e é um avanço em direção à integração de dados e sistemas. A Universidade está fortalecendo a sua capacidade de compartilhar dados de maneira eficiente e colaborativa em conformidade com os objetivos estabelecidos no Decreto 8.777, de 2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal.

A condução do projeto é realizada pela Coordenadoria de Inteligência e Governança de Dados (CIGD/UFLA), vinculada à Superintendência de Governança (SGV/UFLA), com o apoio da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI/UFLA). O coordenador da CGID, Flávio Lopes de Morais, ressalta que “essa iniciativa não só fortalece a transparência ativa, mas também estimula a colaboração entre diversos setores e instituições, gerando um ambiente mais inclusivo e acessível tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade em geral.”

Fonte: UFLA