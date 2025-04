UFLA alcança maior taxa de ocupação da década

Além de fortalecer a entrada de novos estudantes, a UFLA mantém como prioridade a permanência estudantil, com investimentos em programas de assistência e acolhimento.

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) registrou, no primeiro semestre letivo de 2025, o maior percentual de ocupação de vagas iniciais dos últimos dez anos. Foram 1.378 estudantes matriculados, o que corresponde a uma taxa de 96% de preenchimento das vagas iniciais ofertadas. Desde o ingresso de 2014/1, a Instituição não alcançava números tão expressivos. No câmpus Paraíso, a taxa de ocupação foi a maior de sua história, com 97,78%. Nos dois câmpus, o desempenho positivo foi observado tanto no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) quanto no Processo de Avaliação Seriada (PAS/UFLA).

Superando um cenário desafiador

Nos últimos anos, a queda na procura por vagas no ensino superior foi uma realidade enfrentada por universidades em todo o mundo, impulsionada por fatores como a pandemia de Covid-19 e mudanças geracionais. No âmbito nacional, a retração econômica e a diminuição das inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também foram fatores que contribuíram para esse cenário, incluindo a UFLA como instituição impactada.

Entretanto, a partir de 2024, foram adotadas medidas estratégicas para reverter essa tendência. Destacada como prioridade, o reitor, professor José Roberto Scolforo, solicitou a estruturação de um plano de ação robusto para fortalecer a atração e permanência dos estudantes. O foco esteve na ampliação das formas de ingresso, na otimização dos processos internos, na comunicação ampla das oportunidades de acesso, na priorização das políticas de permanência estudantil e na elaboração de propostas acadêmicas mais atrativas para o público jovem.

“Embora conhecêssemos os fatores externos que impactam a procura, entendemos que era necessário agir com planejamento e agilidade para reverter esse quadro. Quando os fatores externos nos desafiam, é preciso ainda mais esforço, criatividade e engajamento de todos. O fortalecimento da nossa base estudantil se tornou uma prioridade”, afirma o reitor.

Vale considerar ainda que o número de estudantes matriculados tem impacto direto no orçamento da Universidade. O cálculo da matriz orçamentária das instituições federais considera, entre outros fatores, o número de ingressantes. Dessa forma, o bom desempenho no preenchimento das vagas contribui para a ampliação dos recursos destinados à UFLA, fortalecendo ainda mais sua capacidade de investimento em ensino, pesquisa, extensão e infraestrutura.

“O desempenho positivo reforça a UFLA como uma instituição em movimento, que valoriza sua tradição, mas que também se reinventa para construir o futuro. Precisamos considerar que houve mudanças no perfil e nas expectativas das novas gerações em relação ao ensino superior. Hoje, muitos jovens buscam trajetórias de formação mais flexíveis, voltadas ao desenvolvimento de habilidades práticas e alinhadas às dinâmicas do mercado de trabalho contemporâneo. Esse novo cenário exige das universidades a capacidade de inovar em seus modelos acadêmicos, diversificar suas ofertas e fortalecer a conexão com as transformações sociais e tecnológicas”, pontua o reitor.

Fonte: UFLA