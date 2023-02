UEMG oferece mais de 1,6 mil vagas em 120 cursos de graduação pelo SiSU

Seleção, válida para o primeiro semestre de 2023, destina-se aos candidatos de ampla concorrência.

Foto: CSul.

O Ministério da Educação divulgou o cronograma de realização da primeira edição do Sistema Unificado de Seleção (SiSU) em 2023. As inscrições ocorrem entre os dias 16 e 24/2, pelo site acessounico.mec.gov.br/sisu.

Neste primeiro semestre, a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) oferecerá 1.614 vagas em 120 cursos pelo SiSU. Com a exceção da Escola de Música, sediada em Belo Horizonte, todas as outras unidades acadêmicas da instituição, localizadas em 16 municípios de Minas Gerais, terão cursos oferecidos para a seleção.

Cabe ressaltar que, para concorrer a uma vaga no SiSU, é preciso ter participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada em 2022, cujas notas serão utilizadas para a classificação dos candidatos. Outra condição obrigatória para participação é não ter zerado a redação do exame.

Vagas

Todas as vagas da Uemg no SiSU serão para ampla concorrência, uma vez que aquelas destinadas a reserva de vagas já foram oferecidas pela universidade em seu vestibular próprio, realizado em janeiro.

Com a publicação do Edital SiSU 01/2023 pela Uemg, interessados podem consultar os cursos disponíveis e todas as condições para participar da seleção.

Para conhecer o funcionamento do sistema, a página eletrônica do SiSU contém explicações e tutoriais para os interessados. Para efetuar a inscrição, será necessário utilizar ou criar uma conta no ambiente gov.br, referente a serviços oferecidos pelo governo federal.

Para os interessados que tiverem dificuldade de acesso à internet, a Uemg disponibiliza em cada unidade acadêmica computadores para realização da inscrição e para a manifestação na lista de espera.

Quem tiver dúvidas sobre o processo seletivo pode encaminhá-las para o e-mail processo.seletivo@uemg.br e pelo canal Fale Conosco.

Processo seletivo pelo SiSU

Data das inscrições: 16 a 24/2/2023

Resultado da Chamada Regular: 28/2/2023

Matrícula da Chamada Regular: 2 a 8/3/2023

Período de manifestação para participar da lista de espera: 28/2 a 8/3/2023

Convocação dos candidatos em lista de espera: a partir de 14/3/2023.

Fonte: Agência Minas.