UAIs Poços de Caldas e Ponte Nova incorporam novos serviços do Detran-MG

Foto: CSul

A partir desta terça-feira (6/6), as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) Poços de Caldas, no Sul de Minas, e Ponte Nova, na Zona da Mata, absorvem novos serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Os serviços são relacionados a veículos e eram prestados em delegacias regionais do órgão. Agora, serão realizados exclusivamente nas UAIs.

Os atendimentos nas unidades devem ser agendados previamente nos canais oficiais do Governo de Minas – site do Detran-MG, Portal MG e aplicativo MG App.

Diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, não sendo necessário comparecer presencialmente a uma unidade de atendimento. Confira os novos serviços prestados pelas UAIs:

UAI Poços de Caldas

Alteração de dados do veículo

Alteração de endereço do veículo dentro do município

Autorização para regravação do número do chassi

Autorização para remarcação do número do motor

Baixa de comunicação de venda

Baixa de impedimento para veículo

Baixa de veículo

Cancelamento do registro de intenção de venda

Certidão positiva de veículo

Conclusão do processo de estampagem

Consulta de motivo: veículo não licenciado

Segunda via CRV

Emissão de alvará veículo apreendido

Emissão de CRLV-e

Primeiro emplacamento (veículo zero)

Entrega de certidão de baixa de veículo

Entrega de pré-autorização laudo Inmetro

Inclusão de comunicado de venda

Inclusão de impedimento para veículos

Inclusão de autorização para laudo Inmetro

Print dos dados de veículo

Transferência de propriedade de veículo

A UAI Poços de Caldas está localizada na Rua 15 de Novembro, 386, Centro.

UAI Ponte Nova

Alteração de dados do veículo

Alteração de endereço do veículo dentro do município

Autorização para regravação do número do chassi

Autorização para remarcação do número do motor

Baixa de comunicação de venda

Baixa de impedimento para veículo

Baixa de veículo

Cancelamento do registro de intenção de venda

Certidão positiva de veículo, conclusão do processo de estampagem

Consulta de motivo: veículo não licenciado

Segunda via de CRV

Emissão de alvará veículo apreendido

Emissão de crlv-e

Primeiro emplacamento (veículo zero)

Entrega de certidão de baixa de veículo

Entrega de pré-autorização laudo Inmetro

Inclusão de comunicado de venda

Inclusão de impedimento para veículos

Inclusão de autorização para laudo Inmetro

Print dos dados de veículo

Transferência de propriedade de veículo

A UAI Ponte Nova está localizada na Avenida Abdalla Felício, 68, Centro.

Fonte: Agência Minas