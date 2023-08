UAI Três Corações participa do Encontro de Coordenadores das UAIs de MG

Alguns casos isolados foram discutidos, no intuito de alinhamento, para ofertar ao cidadão sempre o melhor atendimento, buscando a eficiência, rapidez e resolução de suas demandas.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Unidade de Atendimento Integrado – UAI Três Corações, representada pelo seu coordenador, Marcos Antônio dos Santos, participou do Encontro dos Coordenadores das UAIs de todo estado, que aconteceu na quarta-feira, 16/08, em Belo Horizonte.

Os coordenadores das 40 Unidades de Atendimento Integrados estiveram presentes, promovendo um momento de interação, com rodas de conversa, debates e dinâmicas sobre temas relevantes como emissão do RG Nacional, Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Direitos Humanos, Atendimento e Inclusão e também sobre a Coordenadoria Estadual de Trânsito – CET, que assumirá os serviços relacionados com o Detran – Habilitação/Veículos.

Marcos Antônio afirmou que o encontro foi uma oportunidade de troca de experiências, em que novos métodos de melhoria no atendimento foram abordados e aprimorados. Alguns casos isolados foram discutidos, no intuito de alinhamento, para ofertar ao cidadão sempre o melhor atendimento, buscando a eficiência, rapidez e resolução de suas demandas.

A UAI Três Corações, em pouco mais de 1 ano de atendimento, tem sido referência para vários municípios da região que buscam diversos serviços. Entre os mais procurados estão emissão de Carteiras de Identidade, CIPTEA, Cadastro do NAF, dentre outros serviços ofertados na unidade. Recentemente, a unidade também recebeu um posto de atendimento do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA, para testes rápidos de IST’s, e também local de realização de exame teórico do Detran.

A UAI Três Corações, está localizada na Avenida Rei Pelé, 1048 – Bairro Nossa Senhora Aparecida. O telefone de contato é o 3239 7500. Os agendamentos podem ser realizados pelo site www.mg.gov.br/agendamento, pelo app MG Cidadão ou no totem de Autoatendimento localizado na própria Unidade.

Fonte: Prefeitura de Três Corações