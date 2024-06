UAI Três Corações celebra 2 anos com cerimônia de homenagem a servidores e parceiros

Autoridades em seus discursos ressaltaram a importância da UAI para a comunidade e o compromisso contínuo de prestar serviços de qualidade e com eficiência.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Nesta sexta-feira, 21/06, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Três Corações realizou uma cerimônia especial em celebração ao seu segundo aniversário de funcionamento. Desde sua inauguração, tornou-se um pilar essencial para a comunidade, oferecendo uma vasta gama de serviços, facilitando a vida dos cidadãos da região.

A cerimônia, que contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, foi marcada pela entrega de certificados a autoridades que foram fundamentais para a instalação e o funcionamento da UAI no município. Em seguida, servidores que se sobressaíram em suas funções ao longo destes dois anos foram homenageados com o certificado de Destaque Profissional em reconhecimento à sua dedicação e excelência no atendimento ao público.

Homenagens especiais foram feitas às servidoras da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, Débora Regina da Silveira e Talita Luciana Ribeiro, que, mesmo à distância, apoiam a equipe da unidade. O servidor Alexandre de Rezende Alves, recentemente aposentado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico também foi homenageado. Sua dedicação ao longo dos anos foi reconhecida, e ele recebeu votos de felicidades para esta nova etapa de sua vida.

Autoridades em seus discursos ressaltaram a importância da UAI para a comunidade e o compromisso contínuo de prestar serviços de qualidade e com eficiência.

Nestes dois anos, a UAI Três Corações já realizou cerca de 60 mil atendimentos, destacando-se na emissão de Carteiras de Identidade, serviços do IPSEMG, Núcleo de Atendimento à Família – NAF, SINE, Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA, entre outros. A unidade beneficia mais de 175 mil cidadãos na região e atende, além de Três Corações, os municípios de São Bento Abade, São Tomé das Letras, Carmo da Cachoeira, Cambuquira, Lambari, Jesuânia, Olímpio Noronha, Conceição do Rio Verde, entre outros.

