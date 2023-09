UAI São Sebastião do Paraíso disponibiliza novos serviços de trânsito

Atendimentos devem ser agendados nos canais oficiais do Governo de Minas

Foto: CSul

A partir desta segunda-feira (11/9), a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, passa a realizar novos serviços relacionados a veículos, que eram prestados anteriormente na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município. Ao todo, são 22 novos serviços da categoria. Confira:

Alteração de dados do veículo;

Alteração de endereço do veículo dentro do município;

Autorização para regravação do número do chassi;

Autorização para remarcação do número do motor;

Baixa de comunicação de venda;

Baixa de impedimento para veículo;

Baixa de veículo;

Cancelamento do registro de intenção de venda;

Certidão positiva de veículo;

Conclusão do processo de estampagem;

Vonsulta de motivo: veículo não licenciado;

Segunda via de CRV;

Emissão de alvará veículo apreendido;

Emissão de CRLV-e;

Primeiro emplacamento (veículo zero);

Entrega de certidão de baixa de veículo;

Entrega de pré-autorização de laudo Inmetro;

Inclusão de comunicado de venda;

Inclusão de impedimento para veículos;

Inclusão de autorização para laudo Inmetro;

Print dos dados de veículo;

Transferência de propriedade de veículo.

A UAI São Sebastião do Paraíso está localizada à avenida Oliveira Rezende, 698, Centro.

Agendamento

Os atendimentos são realizados na UAI apenas com agendamento prévio, feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG, terminais de autoatendimentos, aplicativo MG App, ou clicando neste link.

Diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, não sendo necessário comparecer presencialmente à unidade.

Fonte: Agência Minas