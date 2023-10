UAI Itajubá começa a oferecer novos serviços de trânsito

Atendimentos devem ser agendados nos canais oficiais do Governo de Minas

Foto: Prefeitura de Itajubá

A partir desta segunda-feira (16/10), a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Itajubá, no Sul de Minas, coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), passa a realizar 28 novos serviços de atendimento ao cidadão referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os serviços eram prestados anteriormente na Ciretran do munícipio e agora serão prestados exclusivamente na UAI, que já realizava a aplicação de prova eletrônica de legislação.

A UAI Itajubá está localizada na avenida Professor Ivan dos Santos Pereira, 47, bairro São Vicente.

Confira os novos serviços de trânsito que serão prestados pela unidade:

Atendimento a autoescolas

Solicitar 2ª Via de CNH

Solicitar Adição de Categoria de CNH

Solicitar Alteração de Categoria de Candidato

Solicitar Alteração de dados (Incluir Atividade Remunerada CNH)

Solicitar Alteração de Dados (Incluir Curso Especializado CNH)

Solicitar Alteração de Dados do Candidato

Solicitar Alteração de Dados do Condutor

Solicitar Alteração de Endereço do Candidato

Solicitar Alteração de Endereço do Condutor

Solicitar Alteração de Fotografia/Assinatura

Solicitar Cadastro Biométrico do Candidato

Solicitar Cadastro Biométrico do Condutor

Solicitar Cadastro Biométrico de Instrutor (CFC)

Solicitar Cadastro de Dados da CNH Digital

Solicitar CNH Definitiva

Solicitar Emissão Certidão de Prontuário

Solicitar Importação de Prontuário do Candidato

Solicitar Importação de Prontuário do Condutor

Solicitar Inscrição Inicial – 1ª Habilitação

Solicitar Marcação de Prova de Curso Especializado

Solicitar Marcação de Prova de Legislação

Solicitar Marcação de Prova de Reciclagem

Solicitar Marcação de Prova de Atualização para Renovação

Solicitar Mudança de Categoria CNH

Solicitar Registro de Habilitação Estrangeira

Solicitar Reinício Processo de Habilitação

Solicitar Renovação CNH

Atendimento

Os atendimentos são realizados nas UAIs apenas com agendamento prévio, para garantir comodidade ao cidadão e evitar filas no local. O agendamento é gratuito e deve ser feito nos canais oficiais do Governo de Minas – site da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito de Minas Gerais – CET-MG (www.transito.mg.gov.br), Portal MG (www.mg.gov.br) e aplicativo MG App. Diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, não sendo necessário comparecer presencialmente à unidade de atendimento.

Fonte: Agência Minas