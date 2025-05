UAI de Três Corações passa por capacitação para retomada dos serviços do DETRAN

Treinamento teve início nesta terça-feira, 6 de maio, com a equipe do DETRAN/Veículos da UAI Três Corações

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura Municipal de Três Corações avançou na retomada dos serviços do DETRAN/Veículos na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do município. Após reuniões com a equipe da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – SEPLAG e a coordenação da UAI de Varginha, realizadas nos dias 28 e 29 de abril, foi acordado o treinamento da nova equipe para o setor de atendimento.

O treinamento teve início nesta terça-feira, 6 de maio, com a equipe do DETRAN/Veículos da UAI Três Corações, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC). Os servidores se deslocaram até a UAI de Varginha para começar a capacitação. Ao todo, quatro servidores participam do treinamento, sob a supervisão do responsável pela Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do município, sendo que três deles foram recentemente efetivados, o que torna possível o retorno do DETRAN na cidade.

A medida é parte do esforço da administração municipal, liderada pelo Prefeito Dimas Abrahão e pela Vice-prefeita, Flávia Rivello, para trazer de volta os serviços do DETRAN, que foram transferidos para Varginha há aproximadamente um ano.

A equipe de Gestores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – SEPLAG acompanhará todo o processo de treinamento e, à medida que os avanços forem sendo feitos, novas reuniões serão agendadas para ajustes finais. A previsão é de que os serviços retornem em junho.

Serviços realizados

Com a capacitação e a futura retomada dos serviços, os cidadãos tricordianos poderão utilizar os serviços de transferência de veículos, regravação de chassi, 1º emplacamento, alteração de dados, 2ª via do CRV, emissão do CRLV-e, remarcação de número do motor, entre outros, sem precisar se deslocar até a cidade vizinha.

Fonte: Prefeitura de Três Corações