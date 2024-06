UAI completa 2 anos em Itajubá

Unidade já realizou mais de 62 mil atendimentos

Foto: Prefeitura de Itajubá

UAI – Unidade de Atendimento Integrado de Itajubá completou 2 anos de existência. Atendendo com excelência e servindo a população de Itajubá e região, a unidade de Itajubá já realizou mais de 62 mil atendimentos.

A comemoração aconteceu na última segunda-feira, dia 24, com a presença do Prefeito Christian Gonçalves.

Conquista da Atual Administração, a Unidade foi inaugurada com o objetivo de facilitar o acesso da população a diversos serviços públicos. A Unidade também foi classificada em 1º lugar no ranking de eficiência e atendimento entre as 39 UAIs existentes no Estado de Minas Gerais.

A UAI fica localizada à Av. Prof. Ivan dos Santos Pereira, 47 (próximo à ponte da Apae). Mais informações pelo telefone (35) 9 9802-1340.

Fonte: Prefeitura de Itajubá