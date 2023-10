Turistas maranhenses visitam Museu Terra do Rei, em Três Corações

Na oportunidade eles também conheceram um pouco da cultura e da história de Três Corações e de nossa gente.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Casa da Cultura Godofredo Rangel/Museu Terra do Rei recebeu na tarde de ontem um grupo de turistas de São Luís, no Maranhão. Os visitantes se encantaram com o acervo que reconta um pouco da história do nosso filho ilustre Pelé e da carreira do maior jogador de todos os tempos.

Na oportunidade eles também conheceram um pouco da cultura e da história de Três Corações e de nossa gente. Acompanhados do secretário adjunto de Lazer, Turismo e Cultura, Lúcio Lorena, eles souberam como se deu a formação histórica da cidade e várias curiosidade e peculiaridades de nossa terra.

Visite você também a Casa da Cultura Godofredo Rangel/Museu Terra do Rei, além da Casa Pelé e dos pontos turísticos de nossa cidade. Para mais informações e agendamentos, entre em contato pelo telefone 3691 1041.

Fonte: Prefeitura de Três Corações