Turismo Rural em Poços de Caldas atrai número crescente de visitantes

Procura por passeios em propriedades é grande tendência

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Turismo percebeu um aumento no fluxo de pessoas que fazem turismo rural na região e que deve crescer ainda mais, refletindo dados da Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer).

Segundo o órgão nacional, houve um crescimento de mais de 50% neste ano em todo o país. Poços de Caldas conta com vários locais onde é possível usufruir da nova tendência. O roteiro inclui pelo menos oito localidades.

Nas propriedades rurais, o turista pode apreciar paisagens bucólicas da região do planalto de Poços de Caldas, saborear doces, queijos especiais e azeites premiados, além de outras iguarias da culinária mineira. Na região, as experiências mais populares são as visitas a fazendas produtoras de café, azeite e vinhos. Além disso, há uma grande demanda pela prática de esportes de aventura, como trilhas, caminhada, escalada e rapel.

O município tem investido no turismo rural. Em setembro deste ano, a cidade promoveu o 3º Encontro de Turismo Rural, em parceira com o Circuito Turístico Caminhos Gerais, reunindo 13 municípios da região.

O secretário de Turismo, Israel Pereira, destaca a importância desta modalidade turística.

“O turismo rural tem como consequência a geração de empregos, aumento no número de visitantes na cidade e consumo de produtos locais nas propriedades rurais. Além disso, os turistas também adquirem produtos da região para presentear ou consumir em seus locais de origem, o que gera impactos positivos na economia local”, avalia.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas