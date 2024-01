Turismo Literário desembarca em Poços de Caldas

Lançamento do Caminho do Ouvidor Cypriano

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Turismo Literário desembarcou em Poços de Caldas, no último dia 7, na Biblioteca Pública Municipal Centenário. Organizado pela Professora Loredany Villela que contou com o apoio de professores e alunos do Projeto Pró-Asmel – Academia Sul Mineira Estudantil de Letras. O estudante João Pedro, cujo Patrono é Cypriano José da Rocha, interpretou o Ouvidor. Usando trajes da época, para deleite dos presentes, leu um trecho da 5ª. Carta que foi escrita exatamente no dia 7 de janeiro, data do evento, só que em 1738.

O evento de Lançamento do conceito daquele que é o Primeiro Roteiro Turístico-Literário Sul-Mineiro e Mineiro, dentro do Programa Governamental Mineiro, o Minas Literária: O Caminho do Ouvidor Cypriano ganhou um toque a mais quando “Os Amigos Sul-Mineiros de Cipriano”, também representados por adolescentes leitores e escritores poços-caldenses, assumiram o papel de estreitar laços com Ponte da Barca, cidade geminada/irmanada com Poços de Caldas, tendo por base o valor histórico e literário dos registros epistolares do barquense, Ouvidor Cypriano Joseph da Rocha.

O roteiro envolve todo o Sul de Minas e suas franjas na Serra da Mantiqueira e Bacia do Rio Grande. A partir de cinco cidades de referência: São João del-Rei, São Lourenço, São Gonçalo do Sapucaí, Três Pontas e Poços de Caldas. Trata-se do percurso da diligência empreendida, ao longo dos últimos meses de 1737 e ao largo dos Sertões da Serra da Mantiqueira e confluência dos rios Verde e Sapucaí, por esse ouvidor.

No encontro, a partir da Temática Cipriânica, já foram expostos alguns produtos turísticos literários feitos com silk digital, serigrafia, bordados e outros. Dentre os produtos, já refletindo uma vocação de Poços de Caldas que é a arte de trabalhar com vidro, Patrícia, artista local, dona do Ateliê “Arte em Vidro”, criou uma peça específica com a temática.

A proposta de realçar o patrimônio bibliográfico e literário juntamente com as riquezas da gastronomia, do artesanato, da cultura em geral do Sul de Minas, levando em conta as particularidades de cada cidade do roteiro, é o diferencial deste programa que evidenciou, na sua organização, a prioridade de cumprir os objetivos do Minas Literária que são ampliar a oferta de atividades culturais para estudantes da rede pública de ensino, fortalecer iniciativas para geração de emprego, trabalho e renda; estimular a leitura e a escrita criativa; criar roteiros turísticos literários e internacionalizá-los.

Destacando algumas autoridades que participaram do evento, citamos a Presidente da Fecitur, Teresa Augusta Lemos Remunhão, o Vice-Presidente da Fecitur, Alex Tiso Chaves, a Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Ana Alice de Souza, a Secretária Adjunta de Educação, Deborah Brianezzi que representou o Prefeito Sérgio de Azevedo e o Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Augusto Marinho.

Contamos ainda com a presença de convidados importantes no Cenário Turístico, Literário, Histórico, Artístico e Gastronômico das cidades de Poços de Caldas, Heliodora, Varginha, São Lourenço, Monte Sião e Ponte da Barca, representada pelo Hexaneto e Biógrafo do Ouvidor Cypriano, António Andresen Guimarães.

O evento foi finalizado com grande estilo ao som da viola caipira e das batidas dos pés do Grupo de Catira poços-caldense.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas