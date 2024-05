“Turismo em Cena” conta histórias, “causos’ e lendas de Poços neste sábado (01)

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No próximo sábado (1º) acontece mais uma edição do projeto “Turismo em Cena”, iniciativa que combina teatro e história. Vai ser às 10h, em frente ao Museu Histórico e Geográfico, com participação da Companhia Teatral Monteiros e Lobatos.

O público é conduzido por atores que encarnam personagens e personalidades. Com o tema “Histórias, causos e lendas sulfurosas”, os personagens narram fatos de épocas distintas do termalismo local, além de abordar lendas que também se relacionam com o legado cultural de Poços de Caldas. O passeio é gratuito e aberto ao público, que pode se aproximar e caminhar com os atores pelos diversos locais que fazem parte dos roteiros.

O passeio

O passeio tem início no Museu Histórico e Geográfico, quando um ator caracterizado como Coronel Agostinho recepciona as pessoas na parte exterior do que foi o casarão da família. Em seguida, a trupe segue para o Espaço Cultural da Urca, com um passeio guiado pelos fundos do Teatro Benigno Gaiga. Na sequência, o grupo visita o Parque José Affonso Junqueira e Praça Pedro Sanches, onde os próprios homenageados contarão suas histórias. A encenação segue pelas Thermas Antônio Carlos até o Calendário Floral.

Nilza Megale

Baseado nos estudos de Nilza Botelho Megale, em suas “Memórias Históricas de Poços de Caldas”, o passeio se encerra na Fonte Pedro Botelho, que teria sua origem em uma lenda diabólica, ligada ao cheiro de enxofre das águas quentes.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas