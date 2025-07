Turismo deve injetar R$ 1,2 bilhão na economia de Poços de Caldas

No primeiro semestre, a busca por hospedagem cresceu 24% em relação ao ano anterior.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Com planejamento estratégico e investimentos em seus atrativos, Poços de Caldas projeta receber quase 2 milhões de visitantes em 2025. A expectativa é que o turismo movimente até R$ 1,2 bilhão na economia local, superando os mais de R$ 1 bilhão registrados em 2024.

“Poços de Caldas está alcançando um novo patamar, oferecendo turismo de qualidade e diversidade que geram mais empregos, renda e oportunidades para toda a população”, destaca o prefeito Paulo Ney.

Esse valor representa dinheiro novo circulando na cidade, fruto dos gastos dos turistas com hospedagem, alimentação, comércio e lazer. Só com o ISS da rede hoteleira, a Prefeitura arrecadou R$ 10 milhões em 2024. Para 2025, a expectativa é de R$ 11,5 milhões, que se somam a outros R$ 3 milhões de tributos gerados pelo setor.

Todo imposto arrecadado volta para a população em forma de investimentos em saúde, educação, segurança, infraestrutura e outros. “Além de movimentar toda a cidade, o Turismo gera milhares de empregos, renda e desenvolvimento. Esse é o nosso compromisso à frente desta pasta”, afirma Arison Siqueira, secretário municipal de Turismo.

O crescimento é resultado da atuação conjunta entre o poder público, a iniciativa privada e entidades do setor, como o COMTUR, o Convention & Visitors Bureau, IGR Caminhos Gerais, Sindicato dos Hotéis, ABRE, ACIA e CITUR — responsável pela gestão dos principais atrativos, todos revitalizados nos últimos meses.

Entre os destaques está a reabertura do Recanto Japonês, que voltou a encantar visitantes com sua beleza natural, fonte dos desejos e ambiente de contemplação e relaxamento. O local faz parte do Circuito Turístico da cidade, que inclui ainda o Cristo Redentor, Teleférico, Véu das Noivas e a Fonte dos Amores.

“Nosso foco é a experiência de quem visita Poços. Queremos que as pessoas voltem e recomendem. Turismo forte é economia forte”, destaca Renato Agostini Neto, presidente da CITUR.

A cidade também foi palco da instalação de um novo relógio com termômetro ao redor do prédio das Thermas Antônio Carlos, em parceria com o COMTUR. A peça virou ponto de fotos no centro da cidade, contribuindo para o fortalecimento do destino turístico e reforçando o cuidado com os detalhes que encantam visitantes e moradores. Além das águas termais, Poços oferece gastronomia, trilhas, turismo rural e paisagens para contemplação.

No primeiro semestre, a busca por hospedagem cresceu 24% em relação ao ano anterior. A expectativa para 2025 é de um aumento de 20% na comparação com 2024.

“Poços de Caldas é um destino completo, mas acima de tudo é uma cidade que cuida de quem vive aqui. O turista encontra o que o morador tem todos os dias e de forma gratuita: espaços bem cuidados, pontos turísticos completos e uma agenda cultural viva”, reforça o prefeito Paulo Ney.

Com trabalho conjunto e planejamento, o turismo segue como motor do desenvolvimento econômico e da qualidade de vida em Poços de Caldas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas