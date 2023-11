Troca de piso do Ginásio Pelezão, em Três Pontas

As obras devem ser concluídas até o início de dezembro.

Foto: Prefeitura de Três Pontas

A Prefeitura de Três Corações já iniciou a substituição do piso do Ginásio Pelezão. O material está sendo retirado nesta semana e, em seguida, será realizada a instalação do novo piso da quadra.

O espaço já apresentava avarias e agora será todo reformado para melhorar os treinamentos, as práticas esportivas e a realização das competições no município.

As obras devem ser concluídas até o início de dezembro. Até lá, as escolinhas de esportes serão realocadas para novos locais. Agradecemos a compreensão de toda comunidade para que, em breve, possamos continuar torcendo por nossos atletas em quadra.

Fonte: Prefeitura de Três Pontas