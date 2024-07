Trilhas de Futuro forma 388 novos profissionais em Alfenas e Teófilo Otoni

Os formandos são dos cursos técnicos em Agropecuária, Análises Clínicas, Enfermagem e Química de duas instituições de ensino profissional credenciadas

Foto: Asena / Divulgação

O projeto Trilhas de Futuro formou 388 estudantes em duas cidades mineiras, no mês de julho. O programa é uma iniciativa do Governo de Minas, executada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), que tem como objetivo ampliar o acesso à educação técnica de qualidade.

Em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, 306 estudantes concluíram seus cursos no Centro Técnico Profissional Alfa Unipac, nos cursos técnicos em Análises Clínicas, Enfermagem, Agropecuária e Química. Já em Alfenas, no Sul de Minas, 82 alunos se formaram no curso de Enfermagem no Centro Educacional Palmares (Asena).

Prontos para o mercado de trabalho

As cerimônias de formatura foram prestigiadas por professores, familiares e autoridades locais, todos reunidos para celebrar o esforço e a determinação dos formandos.

“Concluir uma etapa tão significativa é um momento de realização pessoal e profissional. A formatura representa a conquista de um sonho e a abertura de novas oportunidades para o futuro. Agora, como técnica em Enfermagem, sinto-me preparada para contribuir efetivamente no mercado de trabalho”, declarou Josélia Luiz Vital, uma das formandas do curso em Teófilo Otoni.

Ela avaliou a oportunidade de se formar pelo programa, gratuitamente, como uma experiência transformadora. “O projeto não apenas oferece educação de qualidade, mas também abre portas para um futuro mais promissor. É uma verdadeira chance de renovação e esperança para muitos que, como eu, estavam à procura de uma oportunidade para recomeçar e se destacar no mercado de trabalho”, acrescentou.

5ª edição do Trilhas de Futuro

A 5ª edição do projeto está em andamento, com a abertura de 40 mil vagas para cursos técnicos em todo o estado. O cronograma, contendo os prazos e a resolução, será disponibilizado no site do Trilhas.

O projeto oferece uma variedade de cursos técnicos em diversas áreas do conhecimento, sempre com foco na empregabilidade e no desenvolvimento profissional dos estudantes. Desde o lançamento do Trilhas de Futuro, em 2021, o Governo de Minas investiu mais de R$ 1 bilhão no programa e na transformação da vida de milhares de famílias.

Fonte: Agência Minas