Três Pontas sedia 14ª edição do Dia de Campo Café com Leite

Evento acontece na próxima quinta-feira (10) em Três Pontas (MG)

Foto: EPAMIG

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) promove na próxima quinta-feira, 10 de abril, o 14º Dia de Campo Café com Leite. O evento, que acontece no Campo Experimental de Três Pontas – MG, terá início às 8h.

A programação, gratuita, será dividida em palestras sobre gestão da propriedade rural e estações de campo que vão abordar temas relacionados à cafeicultura e à produção de leite e derivados, definidos a partir de demandas dos produtores da região.

“Uma característica marcante deste evento é a integração entre os participantes. Já que além de trazer informações atuais, o formato permite a participação do produtor rural, que expõe e discute suas necessidades e expectativas”, avalia a pesquisadora da EPAMIG Vanessa Figueiredo.

“Além de ser um evento enriquecedor que dois produtos relevantes para o agronegócio mineiro, que são o Café e o Leite”, acrescenta a pesquisadora da EPAMIG Débora Gomide.

Logo na abertura duas palestras: “Somos Coop: Gestão, Governança e Sucessão”, ministrada por Luiz Eduardo Vilela de Rezende e Alcione Korte, respectivamente, vice-presidente e diretor Comercial, de Operações e Novos Negócios da Cocatrel, e “Finanças no Agro”, promovida pelo Sicoob CoperSul.

Em campo serão seis estações: “Cultivares de café com alto potencial de produtividade e qualidade”, apresentada pelos pesquisadores da EPAMIG Cesar Botelho, Vanessa Figueiredo e Denis Nadaleti; “Planejamento e cuidados na colheita do café”, ministrada pelo coordenador-técnico local da Emater-MG Élter Rodrigues Vieira; e “TF reflect no café – proteção garantida do viveiro até a lavoura”, conduzida pelo gerente técnico comercial ToFarms Francisco de Assis.

Outras três estações tratarão de leite e queijos: “Queijo minas artesanal como patrimônio imaterial da humanidade”, com o pesquisador da EPAMIG ILCT, Luiz Carlos Gonçalves Costa Júnior; “Silagem de Trigo em Sistemas de produção de Leite”, com o pesquisador da EPAMIG Adriano Guimarães e o zootecnista da Emater-MG Marcelo Rodrigues Martins; e “Aplicativo de Gerenciamento de fazendas leiteiras – Gercal”, pelo pesquisador da EPAMIG Djalma Pelegrini.

A realização do Dia de Campo Café com Leite tem como parceiros a Emater- MG, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, o Sindicato dos Produtores Rurais, a Prefeitura Municipal de Três Pontas e a Cocatrel. E conta com o apoio do Consórcio de Pesquisa Café e da Fapemig.

Fonte: EPAMIG