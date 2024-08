Três Pontas recebe 17ª edição da Feira Cocatrel de Negócios

Fecon acontece dos dias 3 a 5 de setembro no Espaço Cocatrel, em Três Pontas

Foto: Cocatrel

Vem aí a 17ª edição da Feira Cocatrel de Negócios (Fecon), um evento que já se consolidou no setor agrícola da região. Marcada para os dias 3, 4 e 5 de setembro, a feira promete oferecer uma excelente oportunidade para que os cooperados adquiram fertilizantes, defensivos agrícolas e implementos diversos com condições especiais.

O evento principal acontecerá em Três Pontas, no Espaço Cocatrel, localizado ao lado da cafeteria da cooperativa. A estrutura do evento contará com estandes de parceiros comerciais, além de uma equipe dedicada da Cocatrel, incluindo representantes técnicos de vendas, que estarão à disposição para orientar os cooperados em suas compras. O evento também contará com uma equipe de atendimento pronta para prestar diversos serviços, como o cadastro de novos associados.

Nas filiais da Cocatrel, a Fecon também estará presente, garantindo aos produtores o acesso às mesmas condições imperdíveis de compra oferecidas na matriz. Entre as facilidades de pagamento, destacam-se as modalidades à vista e barter, que permite a troca por produtos como café, milho ou soja.

A Feira Cocatrel de Negócios é realizada em parceria com a Coccamig, central que reúne diversas cooperativas agropecuárias. Essa colaboração visa a fortalecer a intercooperação, gerando ainda mais benefícios para os cooperados.

Luciano Neder, executivo Comercial da Cocatrel, destaca a relevância da feira e reforça o compromisso da cooperativa com seus cooperados. “Para nós da Cocatrel, a Feira de Negócios é mais do que um evento, é uma oportunidade essencial para reforçar o compromisso que temos com nossos cooperados. Estamos num momento excelente, onde a relação de troca, impulsionada pelo preço alto do café e pela situação favorável dos insumos, está extremamente vantajosa. Este é o momento ideal para o produtor aproveitar as condições oferecidas e realizar suas trocas de insumos em café de forma estratégica. A cada edição, nos dedicamos a proporcionar as melhores condições de negociação e oferecer a oportunidade de grandes negócios aos nossos cooperados. Queremos que cada um de vocês aproveite essa oportunidade para crescer e prosperar ainda mais. Por isso, convidamos todos os nossos cooperados a participar ativamente da 17ª Feira Cocatrel de Negócios. Será um prazer recebê-los e contribuir para o sucesso de suas jornadas.”

Produtores rurais e parceiros do agronegócio, não percam essa oportunidade única de fechar grandes negócios e se atualizar sobre as principais novidades do setor. Marque na agenda e participe da 17ª Feira Cocatrel de Negócios.

Fonte: Cocatrel