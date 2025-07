Três Pontas adere ao Mercado Livre de Energia e economizará quase R$ 1 milhão por ano

Com o novo modelo, a autarquia terá uma economia estimada de R$ 79 mil por mês, o que representa aproximadamente R$ 950 mil por ano.

Foto: Prefeitura de Três Pontas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Três Pontas deu um passo importante para melhorar a gestão dos recursos públicos: migramos para o Mercado Livre de Energia. A mudança tem como objetivo principal reduzir os custos com energia elétrica, mantendo a qualidade dos serviços e priorizando práticas sustentáveis.

Com o novo modelo, a autarquia terá uma economia estimada de R$ 79 mil por mês, o que representa aproximadamente R$ 950 mil por ano. Esses recursos serão redirecionados para áreas essenciais, como a expansão e manutenção do sistema de abastecimento de água e saneamento.

A contratação foi feita com a CEMIG, que garate preços mais vantajosos e maior estabilidade no fornecimento de energia. Em consonância com as diretrizes de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, o SAAE também busca assegurar que toda a energia contratada seja proveniente de fontes renováveis.

Esse compromisso com a energia limpa contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa e alinha as práticas da autarquia às políticas ambientais locais e globais, reforçando seu papel como agente responsável no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto segue avançando para oferecer um serviço cada vez mais eficiente, econômico e sustentável para toda a população de Três Pontas.

Fonte: Prefeitura de Três Pontas