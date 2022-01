Três pessoas morrem após acidente entre Boa Esperança e Ilicínea

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, duas, das três vítimas, morreram ainda no local do acidente. Uma terceira pessoa, que foi resgatada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e trazida para Varginha, morreu nesta segunda-feira (24).

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Três pessoas morreram após um acidente neste domingo (23), na BR-265, entre Boa Esperança e Ilicínea. As vítimas estavam no veículo que bateu em uma árvore às margens da pista. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, duas, das três vítimas, morreram ainda no local do acidente. Uma terceira pessoa, que foi resgatada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e trazida para Varginha, morreu nesta segunda-feira (24).

A Polícia Militar Rodoviária explicou que o irmão mais velho, de 30 anos, dirigia o carro quando perdeu o controle de direção e o veículo saiu da pista, batendo em uma árvore. O irmão mais novo, de 29 anos, estava no banco da frente. Segundo a polícia, eles morreram na hora.

A Polícia Civil irá apurar as causas do acidente.

*Com informações: G1 Sul de Minas