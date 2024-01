Três Corações vai sediar mais uma grande edição do Skate Festival

Parque Dondinho vai sediar edição do Skate Festival, de 26 a 28 de abril de 2024

Foto: Prefeitura de Três Corações

SAVE THE DATE: A Pista de Skate do Parque Dondinho vai sediar, de 26 a 28 de abril de 2024, mais uma grande edição do Skate Festival. O evento também faz parte da 2ª etapa do Circuito Mineiro de Skate e vai reunir atletas amadores e profissionais de várias idades em diferentes categorias.

O Skate Festival conta ainda com várias atrações musicais com DJs e bandas, além de praça de alimentação para receber todo o público e estandes com expositores de lojas especializadas.

Em breve, mais informações sobre este grande evento que já faz parte do calendário esportivo e cultural da região e tem o apoio da Prefeitura de Três Corações.

Fonte: Prefeitura de Três Corações