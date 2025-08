Três Corações será referência regional com novas unidades do SUS

A implantação do SAE Ampliado e do CRIE fortalecerá ainda mais a posição de Três Corações como destaque regional em saúde pública.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Nos dias 22 e 23 de julho, aconteceram em Três Corações reuniões de alinhamento e planejamento para a implantação do Serviço de Assistência Especializada (SAE) Ampliado e do Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE) que atenderão toda a região Macro Sul.

As unidades estarão sediadas no atual SAE de Três Corações e atuarão no matriciamento em assistência às doenças transmissíveis crônicas, além da análise e dispensação de imunobiológicos especiais.

A articulação é fruto do trabalho conjunto entre as equipes do SAE de Três Corações, da Superintendência Regional de Saúde de Varginha e da Secretaria de Estado de Saúde, marcando um importante avanço no fortalecimento da rede SUS em Três Corações e na região.

A implantação do SAE Ampliado e do CRIE fortalecerá ainda mais a posição de Três Corações como destaque regional em saúde pública.

Fonte: Prefeitura de Três Corações