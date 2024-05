Três Corações segue com ações nas escolas pela campanha Maio Amarelo

O mês de maio tornou-se referência para a intensificação de ações que busquem a conscientização da sociedade na redução de acidentes de trânsito.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – SEMOB, através do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, continua com as visitas a escolas de Três Corações, para ações da campanha Maio Amarelo.

Os agentes de trânsito estiveram nesta segunda-feira, 13/05, na EM Professora Maria Evani Gomes Teles, onde realizaram ações. Eles orientaram os alunos de maneira lúdica e divertida sobre hábitos importantes para um trânsito seguro, como a importância de manter a atenção ao atravessar a rua, uso da faixa de pedestres e do cinto de segurança.

Eles estiveram também na EM Capitão Morbello Vendramini e na autoescola Trânsito Livre no dia 08 de maio. No dia 09 de maio, eles foram até a EM Maria José Coelho Neto e na EM Professora Cândida Junqueira. As ações desta última, também contemplaram os alunos da EM Sagrado Coração de Jesus.

O mês de maio tornou-se referência para a intensificação de ações que busquem a conscientização da sociedade na redução de acidentes de trânsito. Durante todo o mês, a equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana realiza ações educativas e orientações como forma de conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e todo o ecossistema de mobilidade. O tema da campanha deste ano é “Paz no Trânsito começa por você!”.

Para solicitar uma visita da equipe de educação no trânsito na sua empresa ou escola, entre em contato com a SEMOB pelo telefone (35) 98868-4016, pelo whatsapp (035) 3691-1170 ou pelo email: atendimento.semob@trescoracoes.mg.gov.br e faça parte dessa campanha!

Fonte: Prefeitura de Três Corações