Três Corações sedia etapa Terra do Circuito de Corrida do Corpo de Bombeiros

Foto: Prefeitura de Três Corações

No domingo, 16/07, aconteceu em Três Corações a etapa Terra do Circuito de Corrida de Rua do Corpo de Bombeiros. O evento contou com as categorias 5km e 10km, masculino e feminino, e Kids. Na categoria 10 km, o pódio foi conquistado por Beatriz Nascimento (feminino) e Fábio do Nascimento (masculino). Já nos 5km os campeões foram Pamela Paiva (feminino) e Frederico Abraão (masculino).

Atletas do Projeto Corrida de Rua, da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, participaram e tiveram excelente desempenho, alguns deles conquistando o pódio. Na categoria Kids, Henrique Valadão foi o 2° mais rápido. Na categoria geral (10km) masculino, Melquisedeque Lucas Souza Alves conquistou a 2° colocação, seguido por Eduardo Damião de Oliveira que ficou em 3° e Cícero Sena Bezerra em 4°. Na categoria geral (5km) masculino, Gabriel Felipe dos Santos Erias foi o 4° melhor colocado. Na categoria geral (10km) feminino, Luciana Aparecida da Costa ficou em 4° e na categoria geral (5km) feminino, Roseane de Andrade Ferreira foi a 5ª colocada.

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, parabeniza todos os atletas tricordianos, em especial os integrantes do projeto Corrida de Rua, pelos excelentes resultados, representando nosso município com excelência, com votos que continuem brilhando no esporte! Parabéns também ao Corpo de Bombeiros pela organização da etapa em nossa cidade que contou com a participação dos mais de mais de 270 inscritos.

Fonte: Prefeitura de Três Corações