Três Corações sedia encontro de Bancos de Alimentos da Rede BARCOS

Foto: Prefeitura de Três Corações

Três Corações sediou na manhã desta quinta-feira (10/08), a reunião mensal dos municípios que compõem a Rede BARCOS – Rede de Bancos de Alimentos das Regiões Centro-Oeste e Sul de Minas.

Participaram do encontro autoridades, representantes de municípios que fazem parte da Rede BARCOS, empresas parceiras, de cidades que querem implementar o programa, produtores rurais e entidades que são beneficiadas com as arrecadações do Banco de Alimentos. A recepção dos convidados contou com a turma da Zumba do CRAS e do projeto Amigos da Viola, do Centro de Convivência do Idoso.

Na oportunidade, o prefeito José Roberto de Paiva Gomes deu as boas-vindas aos visitantes e falou do trabalho que vem sendo realizado na implementação das hortas solidárias e no fortalecimento das parcerias para ampliar o trabalho do Banco de Alimentos junto aos projetos sociais, instituições e famílias atendidas.

O coordenador da Rede BARCOS, Anuar Teodoro, agradeceu o convite para que nossa cidade sediasse a reunião e enfatizou a importância do trabalho dos municípios em fortalecer as políticas de segurança alimentar, colaborando entre si e ajudando quem mais precisa.

Durante a reunião, os participantes puderam apresentar estratégias que são adotadas em suas cidades, trocaram experiências sobre como fortalecer a iniciativa e relataram resultados alcançados em suas comunidades.

A equipe do SIM – Serviço de Inspeção Municipal também esteve no evento e expôs alguns dos produtos já cadastrados no município como forma de apresentar um pouco da produção de origem animal realizada aqui em nossa cidade.

Comerciantes e empresários do setor supermercadista, gerentes de mercearias e também produtores rurais que queiram integrar o projeto que incentiva a redução do desperdício e a solidariedade em Três Corações podem se inscrever no Banco de Alimentos. A nossa sede fica situada à Rua Cambuquira, 155, atrás do Mercado Municipal, ou entre em contato pelo telefone 35 98802 6308.

Fonte: Prefeitura de Três Corações