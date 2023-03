Três Corações: Reunião com a comissão de moradores do Distrito da Flora

Na oportunidade, a administração reafirmou ainda o serviço contínuo de manutenção que é realizado nas estradas rurais pela SEMAP.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Em reunião no gabinete, na tarde desta segunda-feira, 27/03, uma comissão de moradores do Distrito da Flora conversou com o prefeito José Roberto de Paiva Gomes e trouxe demandas importantes sobre melhorias que precisam ser realizadas na comunidade.

Entre as solicitações está a retomada do serviço da balsa da Flora para atender os moradores, a manutenção da estrada que dá acesso ao distrito e também obras de infraestrutura e pavimentação na localidade.

A equipe acolheu as demandas, atualizou o grupo sobre o trabalho que vem sendo realizado para que a balsa possa voltar a operar de forma segura e se propôs a analisar as reivindicações referentes à pavimentação para melhorar a vida de quem reside na localidade.

Na oportunidade, a administração reafirmou ainda o serviço contínuo de manutenção que é realizado nas estradas rurais pela SEMAP. Com o fim do período chuvoso se aproximando, a equipe tem maior possibilidade de manter o serviço e a conservação das estradas para melhorar o acesso dos moradores e produtores rurais ao distrito.

A Prefeitura de Três Corações agradece a presença e a compreensão da comissão de moradores da Flora e reafirma o compromisso de buscar a melhor solução para a comunidade o quanto antes.

Fonte: Prefeitura de Três Corações