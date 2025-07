Três Corações representa Minas Gerais em seminário nacional do INEP

Evento reuniu especialistas, gestores e educadores de todo o país, em Brasília (DF).

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na última semana, o município de Três Corações foi escolhido pela Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) para representar a área de Matemática no seminário nacional “Construção de Padrões de Desempenho para o Ensino Fundamental”, promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em Brasília (DF), no dia 25 de junho.

Representando o município e o estado de Minas Gerais, o professor de Matemática da rede municipal, Ariston Antonio da Silva, esteve presente no evento, que reuniu especialistas, gestores e educadores de todo o país.

O seminário teve como objetivo apresentar os padrões de desempenho propostos em Língua Portuguesa e Matemática para os 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, baseados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Durante o encontro, representantes do INEP, do Ministério da Educação (MEC) e de universidades públicas destacaram a importância de alinhar as práticas pedagógicas às diretrizes nacionais, respeitando as realidades locais e fortalecendo o ensino em todo o território nacional.

A participação de Três Corações reafirma o compromisso do município com a qualidade da educação pública, a formação continuada dos profissionais e a construção coletiva de políticas educacionais.

Fonte: Prefeitura de Três Corações