Três Corações realiza roda de conversa sobre direitos da população idosa

Nesta quarta-feira, 26/06, a equipe técnica do Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS, realizou uma roda de conversa de conscientização dos direitos da população idosa no Lar Fabiano de Cristo. O evento abordou a importância de combater a violência contra idosos e fortalecer os vínculos familiares e comunitários, essenciais para a proteção dessa população.

Durante a ação, a equipe psicossocial do CREAS compartilhou informações detalhadas sobre o tema, incluindo os tipos de violência, sinais de alerta para possíveis violações e as formas de acessar os direitos sociais previstos em lei. Além disso, elucidaram sobre os serviços disponíveis na rede de proteção do município e responderam às dúvidas do público presente.

O evento contou com a participação de aproximadamente 30 pessoas entre idosos e crianças que frequentam o Serviço de Convivência da instituição. Ao final, a equipe orientou sobre os canais de denúncia, atendimento e os serviços ofertados pelo próprio CREAS.

