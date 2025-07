Três Corações realiza mutirão de visitas domiciliares do Bolsa Família

Em junho de 2025, o setor já havia contabilizado 1.648 atendimentos, demonstrando o compromisso da equipe com a proteção social no município.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDESO) iniciou no sábado, 26 de julho, um mutirão de visitas domiciliares com o objetivo de garantir que os benefícios sociais cheguem a quem realmente precisa no município.

A ação busca atender as 1.006 famílias que aguardam visita dos assistentes sociais, em atendimento às novas exigências do Governo Federal, especialmente para famílias unipessoais. Somente no primeiro dia, foram realizadas 44 visitas, e o trabalho terá continuidade no próximo sábado, 2 de agosto.

As visitas são fundamentais para qualificar os cadastros do Bolsa Família e do Cadastro Único, assegurando a manutenção dos benefícios. O esforço também impacta diretamente programas federais como o PROCAD-SUAS, que incentiva a busca ativa e amplia o acesso a recursos, e o IGD-M, que mede a qualidade da gestão municipal. Atualmente, Três Corações registra 81,3% de atualização cadastral, índice que deve crescer com a ação.

A Prefeitura de Três Corações reforça a importância da colaboração da população para o sucesso das visitas, que fortalecem a rede de proteção social e garantem que o apoio federal chegue a quem mais necessita.

Fonte: Prefeitura de Três Corações