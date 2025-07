Três Corações realiza manutenção em área da rede ferroviária

Intervenção teve como foco a limpeza geral da área, incluindo serviços de roçada, capina e remoção de lixo acumulado.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura Municipal de Três Corações, através das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) e de Esportes (SESP), realizou na última semana uma ação de manutenção no espaço destinado à rede ferroviária.

A intervenção teve como foco a limpeza geral da área, incluindo serviços de roçada, capina e remoção de lixo acumulado. O objetivo é proporcionar um ambiente mais seguro, limpo e organizado para a população, além de contribuir para a preservação do espaço público.

A iniciativa faz parte do plano de cuidado com os espaços públicos da cidade, reafirmando o compromisso da administração municipal com a conservação de Três Corações.

Fonte: Prefeitura de Três Corações