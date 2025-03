Três Corações realiza audiência pública sobre revisão de leis urbanísticas

Foram abordadas questões como adequações pontuais em trechos da lei, necessidades identificadas pelo município e atualizações alinhadas a legislações federais que ainda não haviam sido incorporadas.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na terça-feira (25/02), a Prefeitura de Três Corações, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), realizou uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir a adequação das Leis Complementares n.º 523/2019 e 524/2019. Essas leis regulamentam o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental e o Parcelamento do Solo Urbano e Controle da Expansão Urbana no município.

A audiência teve como objetivo apresentar uma primeira versão das propostas de revisão das legislações, considerando ajustes identificados pelo Executivo Municipal ao longo do tempo. Durante o evento, foi discutida a minuta do projeto de lei, que ainda não foi formalmente encaminhada à Câmara, permitindo a coleta de sugestões, questionamentos e dúvidas da população presente.

A participação popular foi um ponto destacado na audiência. Representantes do Executivo Municipal, membros do Conselho de Desenvolvimento Urbano (CONDUR) e vereadores estiveram presentes, contribuindo com suas percepções e propostas. Durante as discussões, foram abordadas questões como adequações pontuais em trechos da lei, necessidades identificadas pelo município e atualizações alinhadas a legislações federais que ainda não haviam sido incorporadas.

A Prefeitura enfatizou que todas as contribuições serão analisadas para o aprimoramento da minuta final do projeto e, caso necessário, novas reuniões serão realizadas antes do envio oficial da proposta à Câmara Municipal. O compromisso da gestão é garantir que as alterações sejam feitas de forma transparente e participativa, buscando o desenvolvimento urbano de Três Corações de maneira equilibrada, respeitando o meio ambiente e os interesses da sociedade.

A Prefeitura reforça a importância da população acompanhar e participar das discussões que impactam diretamente o crescimento do município, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma plural e democrática.

Fonte: Prefeitura de Três Corações