Três Corações promove Dia D de conscientização no trânsito

O evento será realizado no sábado, 31 de maio, a partir das 9h, na Praça Odilon Rezende Andrade.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SEMOB) e do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, convida a população tricordiana para participar do Dia D de conscientização do Maio Amarelo.

A equipe do trânsito está preparando diversas atividades de conscientização, como panfletagem, orientações, blitz educativa, palestra, simulação de resgate com o Corpo de Bombeiros e uma carreata de mobilização.

O que é o Maio Amarelo?

O Maio Amarelo é um movimento de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A campanha busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo e incentivar atitudes mais seguras nas vias.

Fonte: Prefeitura de Três Corações