Três Corações participa do maior encontro municipalista da América Latina

Congresso reúne milhares de gestores públicos, parlamentares, lideranças políticas e servidores de todas as regiões do estado, em BH.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Prefeito Dimas Abrahão, a Vice-Prefeita Flávia Rivello e secretários municipais estão participando do 40º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), nos dias 6 e 7 de maio, no Expominas, em Belo Horizonte.

Reconhecido como o maior encontro municipalista da América Latina, o congresso reúne milhares de gestores públicos, parlamentares, lideranças políticas e servidores de todas as regiões do estado. Com o tema “Capacitação e Gestão Estratégica: as chaves para um mandato de sucesso”, o evento promove debates, fóruns e palestras sobre temas essenciais para o desenvolvimento das cidades.

A participação de Três Corações marca o retorno ativo do município ao cenário dos grandes debates estaduais, reforçando o compromisso da atual gestão com a busca por conhecimento, relacionamento institucional e boas práticas de gestão pública.

A presença no congresso é uma oportunidade estratégica para ampliar o diálogo com outras cidades, trocar experiências e fortalecer parcerias que podem gerar benefícios diretos para a população tricordiana.

Fonte: Prefeitura de Três Corações