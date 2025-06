Três Corações participa do maior congresso de saúde pública do mundo

Destaque para a celebração, da conquista da implantação do Serviço de Atendimento Especializado ampliado e do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais em Três Corações.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, representada pelo secretário municipal de Saúde, Rachid Gadbem, participou do 38º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), realizado entre os dias 15 e 18 de junho, na ExpoMinas, em Belo Horizonte. Com o tema “Início de Gestão”, o evento reuniu milhares de gestores, profissionais e autoridades do Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando-se como o maior congresso de saúde pública do mundo.

Durante os quatro dias de programação, o congresso foi um espaço privilegiado para troca de experiências, políticas públicas e inovações tecnológicas na área da saúde. Minas Gerais teve grande destaque ao apresentar iniciativas inovadoras como o uso de drones no monitoramento da dengue, a estratégia dos vacimóveis para ampliar o acesso à vacinação, o programa Transporta SUS focado na mobilidade de pacientes e o Suporte Aéreo Avançado de Vida com atendimento emergencial especializado, entre outros avanços.

Outro destaque importante durante o evento foi a celebração, de forma remota, da conquista da implantação do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) ampliado e do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) em Três Corações. O momento contou com a participação do prefeito Dimas Abrahão, das equipes da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da Superintendência Regional de Saúde. Esses novos serviços vão atender Três Corações e mais de 50 municípios da região, oferecendo suporte especializado em doenças infecciosas e imunobiológicos.

A participação de Três Corações no congresso reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação dos serviços de saúde e a busca por soluções inovadoras que beneficiem diretamente a população.

Fonte: Prefeitura de Três Corações