Três Corações participa do 20º Fórum Nacional da Undime

Evento acontece de 27 a 30 de julho, em Salvador (BA), e reúne cerca de 3.200 participantes, entre dirigentes municipais de educação de todo o Brasil.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Três Corações está participando do 20º Fórum Nacional da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) como parte da delegação titular de Minas Gerais, que representa o estado nas discussões e votações do evento. A programação acontece de 27 a 30 de julho, em Salvador (BA), e reúne cerca de 3.200 participantes, entre dirigentes municipais de educação de todo o Brasil.

O município participa com direito a voto para o próximo biênio, representatividade estratégica que permite contribuir diretamente na construção das futuras políticas públicas para a Educação Brasileira.

Com o tema “Plano Decenal de Educação: Política de Estado para Garantir o Direito à Educação”, o fórum debate os rumos da educação pública nacional e promove encontros com o Ministério da Educação, FNDE e outras instituições. A participação ativa de Minas Gerais – com Três Corações entre seus representantes – reforça o compromisso com o fortalecimento da gestão educacional nos municípios.

Além dos painéis e salas temáticas, o evento inclui o processo eleitoral para a nova diretoria da Undime Nacional. Nesta edição, a Undime Minas Gerais, da qual Três Corações faz parte, assume também a Presidência da Região Sudeste, passando a representar os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo na instância nacional.

Fonte: Prefeitura de Três Corações