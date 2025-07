Três Corações participa de seminário regional sobre alimentação escolar e agricultura familiar

Programação contou com a participação de gestores de escolas estaduais e municipais, da Superintendência Regional de Ensino, além do suporte técnico da Emater.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na sexta-feira, 27 de junho, representantes da Merenda Escolar, do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e do Banco de Alimentos de Três Corações participaram do Seminário Regional de Alimentação Escolar e Agricultura Familiar, realizado em Varginha, no salão da FADIVA.

Com foco na valorização da agricultura familiar, o evento reuniu municípios da região para debater o papel estratégico do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no desenvolvimento local, na segurança alimentar e no fortalecimento da produção rural.

A iniciativa destacou a importância da parceria entre poder público, agricultores e instituições de ensino, com a Emater atuando como elo entre os produtores locais e as entidades executoras do programa.

Fonte: Prefeitura de Três Corações