Três Corações participa de oficina sobre ações climáticas

Capacitação foi voltada para representantes de municípios da região e teve como foco o uso da ferramenta MRV Climático

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na terça-feira, 11 de junho, Três Corações sediou a oficina “Clima na Prática”, promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), com apoio de instituições parceiras. A atividade aconteceu no Unincor.

A capacitação foi voltada para representantes de municípios da região e teve como foco o uso da ferramenta MRV Climático, que permitirá o monitoramento de metas ambientais no estado, dentro do Plano Estadual de Ação Climática (PLAC-MG), parte do movimento internacional Race to Zero.

Durante a manhã, os participantes discutiram os desafios das mudanças climáticas. À tarde, a atividade seguiu com parte prática.

Fonte: Prefeitura de Três Corações