Três Corações participa de 1º Seminário Sul Mineiro de Educação Inclusiva

O evento foi extremamente enriquecedor, promovendo trocas de experiências

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na última quarta-feira, dia 9 de julho, professoras do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Três Corações, e a articuladora do psicossocial, AEE e do CIEC, Sabrina Machado participaram do 1º Seminário Sul Mineiro de Educação Inclusiva, que aconteceu em Machado.

Estiveram presentes as palestrantes Veruska de Paula e Priscilla Boy, que compartilharam seus conhecimentos sobre adaptação de atividades e experiências relacionadas à inclusão, contribuindo para o fortalecimento da prática inclusiva na nossa região.

O evento foi extremamente enriquecedor, promovendo trocas de experiências, momentos de compartilhamento de saberes e reforçando o compromisso com uma educação humanizada e acessível para todos.

Fonte: Prefeitura de Três Corações