Três Corações inicia mutirão de Ressonância Magnética

Mutirão contará com a realização de 100 exames iniciais, que já foram previamente agendados para garantir maior organização e agilidade no atendimento.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações deu início, nesta quarta-feira, 09 de abril, a um mutirão de ressonância magnética para reduzir a fila de espera por esse exame. O Prefeito Dimas Abrahão, a Vice-prefeita Flávia Rivello e o Secretário Municipal de Saúde estiveram presentes no lançamento da ação, que visa atender a uma demanda acumulada de 860 exames pendentes.

O mutirão contará com a realização de 100 exames iniciais, que já foram previamente agendados para garantir maior organização e agilidade no atendimento. Esta iniciativa foi possível graças ao pagamento das pendências da atual administração com o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISLAGOS, permitindo que a Prefeitura consiga viabilizar esses exames essenciais para a população.

Com essa e todas as ações em andamento, a Prefeitura de Três Corações reafirma seu compromisso em melhorar o atendimento à saúde e diminuir o tempo de espera por exames importantes para o diagnóstico e tratamento de diversas condições de saúde, zerando as filas pendentes.

Fonte: Prefeitura de Três Corações