Três Corações inicia Campanha de Vacinação contra a Influenza 2025

As vacinas estão disponíveis em todas as UBSs, PSFs, de acordo com o horário de funcionamento de cada sala de vacina e no Posto Central, das 8h às 16h.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza já iniciou em Três Corações. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, inicialmente serão imunizados os grupos prioritários. Este ano, as vacinas contra a influenza utilizadas no Brasil são trivalentes, combinando três tipos de cepas de vírus.

Fazem parte dos grupos prioritários prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade; gestantes e puérperas; idosos a partir de 60 anos; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde, de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, portuários e dos correios; professores do ensino básico e superior; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; , população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

As comorbidades incluem categorias de risco como doenças respiratórias crônicas, cardíacas crônicas, renais crônicas, hepáticas crônicas, neurológicas crônicas, diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e trissomias – é necessário consultar quais doenças estão descritas nessas categorias conforme indicação do Ministério da Saúde.

As vacinas estão disponíveis em todas as UBSs, PSFs, de acordo com o horário de funcionamento de cada sala de vacina e no Posto Central, das 8h às 16h. É fundamental apresentar Cartão do SUS, Cartão de Vacina e documentação que comprove o grupo prioritário.

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório, e é de alta transmissibilidade. O propósito da vacinação é reduzir internações, complicações e óbitos do público-alvo principalmente durante os períodos frios, em que doenças sazonais respiratórias são mais comuns.

Para mais informações, entre em contato com o Posto Central pelo número 35 98821 4373 ou com a Sala de Vacina pelo 35 98802 6107.

Fonte: Prefeitura de Três Corações