Três Corações inaugura nova farmacinha

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Prefeito de Três Corações, Dimas Abrahão, e a Vice-prefeita, Flávia Rivello, visitaram, na segunda-feira, 12 de maio, a nova unidade da Farmacinha, localizada no bairro Triângulo (Rua Luciano Andrade Peixoto, nº 291).

A inauguração da unidade responde a uma antiga demanda da população e cumpre um compromisso da administração municipal, que atendeu às solicitações de moradores que enfrentavam dificuldades para acessar a farmacinha no centro da cidade.

A visita contou com a presença do Secretário Municipal de Saúde, Rachid Gadbem, e do vereador Carlos Eduardo Silva de Oliveira, o Dú Cara Gorda.

A nova unidade já está em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30min. A equipe está pronta e à disposição para oferecer um atendimento de qualidade, sempre com o compromisso de atender às necessidades da população.

Fonte: Prefeitura de Três Corações