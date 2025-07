Três Corações fortalece parceria com o SENAC para capacitação profissional

Foto: Prefeitura de Três Corações

Durante a reunião de alinhamento com o secretariado, realizada nesta semana, o prefeito de Três Corações e a vice-prefeita receberam representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) para uma importante reunião institucional. Participaram do encontro o diretor Rodrigo Baptista Séra e o consultor José Francisco dos Santos Júnior, que apresentaram propostas e possibilidades de cooperação entre a administração municipal e a instituição.

O objetivo da reunião foi explorar oportunidades de parceria voltadas à qualificação profissional, capacitação e desenvolvimento de projetos voltados à educação, inclusão social e geração de emprego e renda.

Os secretários municipais aproveitaram o momento para tirar dúvidas e contribuir com sugestões alinhadas às necessidades do município. A expectativa é que, a partir desse diálogo, sejam firmadas mais parcerias que beneficiem diretamente a população tricordiana, por meio de cursos, treinamentos e ações voltadas à formação e ao desenvolvimento da população tricordiana.

Fonte: Prefeitura de Três Corações