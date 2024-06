Três Corações é destaque na 5ª Etapa Classificatória da Liga Brasileira de Xadrez

A próxima etapa acontece no dia 29 de junho, na cidade de Conceição do Rio Verde.

A equipe de xadrez de Três Corações brilhou na 5ª Etapa Classificatória da Liga Brasileira de Xadres – Sul de Minas, que aconteceu neste final de semana em Cambuquira, no Ginásio Barilão.

A competição reuniu 242 enxadristas de 19 cidades do Sul de Minas: Caxambu, Alfenas, Três Corações, Itamonte, Conceição do Rio Verde, Campestre, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço, Itanhandu, Baependi, Andrelândia, Varginha, Jesuânia, Bocaina de Minas, Paraguaçu, Cambuquira, Fama, Bom Jardim de Minas

Os jogos aconteceram no ritmo Rápido 15+10″ de acréscimo, nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-14, Sub-17, Sub-20, Adulto, Master e Sênior, naipes masculino e feminino e rodadas de manhã e à tarde.

Participaram estudantes do projeto Xadrez Mentes Brilhantes e também enxadristas de Três Corações que garantiram a nossa cidade o primeiro lugar entre as maiores delegações e o segundo lugar na classificação final em desempenho no sistema olímpico entre as cidades participantes.

Campeão Geral – JOÃO LUÍS SILVA NOGUEIRA – Sub11

Ouro – JOÃO LUÍS SILVA NOGUEIRA – Sub11

Ouro – RAYAN GONÇALVES NOGUEIRA – Sub11

Prata – ALICE CRISTINA MARTINHO BONIFÁCIO – Sub11

Bronze – KENZO HENRIQUE RODRIGUES DE ABREU – Sub11

Bronze – ANYTTA TEIXEIRA NAVES – Sub11

Bronze – SARA LACERDA RIBEIRO – Sub11

Ouro – Prof. Anderson Herculano de Souza – maior delegação na competição

Prata – Prof. Anderson Herculano de Souza – melhores em desempenho em colocações nas categorias

Vice-campeão – Três Corações – melhores em desempenho em colocações nas categorias (classificados)

Atletas enxadristas tricordianos que foram premiados também nessa etapa:

Sgt JOSÉ NATANIEL JÚLIO PEREIRA MOTA – Campeão Master (classificados) // Vice-campeão geral – Categoria Master

ANTÔNIO CARLOS BRASILEIRO – Campeão – Categoria 55 anos // Vice-campeão – Categoria 55 anos (classificados)

MIGUEL SANTOS COSTA – Sub-9 – Vice-campeão

A próxima etapa acontece no dia 29 de junho, na cidade de Conceição do Rio Verde. Parabéns a todos os pais, professores e competidores pelos resultados e também pelo empenho em seguir buscando grandes conquistas através do xadrez.

