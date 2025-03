Três Corações discute saúde e infraestrutura com Governo Estadual

Encontro teve como foco a apresentação de demandas prioritárias para o município, especialmente relacionadas à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O prefeito de Três Corações, Dimas Abrahão, e o secretário de Saúde, Rachid Gadbem, participaram de uma reunião estratégica em Belo Horizonte com o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, e a deputada estadual Chiara Biondini. O encontro teve como foco a apresentação de demandas prioritárias para o município, especialmente relacionadas à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG).

Entre as principais solicitações, destaca-se a reativação de 10 leitos de UTI no Hospital São Sebastião, uma demanda já formalizada por Rachid Gadbem, que contará com o apoio do governo estadual para viabilização.

Além disso, foram discutidas melhorias na infraestrutura viária, incluindo a implantação de uma rotatória com iluminação para acesso à Colônia Santa Fé – FHEMIG, localizada na LMG-862. A obra também permitirá o acesso à usina de asfalto municipal e ao futuro Anel Viário.

A proposta do Anel Viário prevê a ligação entre pontos extremos da cidade, facilitando o acesso de São Bento Abade e São Thomé das Letras à BR-381 sem sobrecarregar o trânsito urbano de Três Corações. A obra terá cerca de 10 km de extensão.

Foi proposta a duplicação da Avenida José Capistrano de Souza, que tem alto fluxo de veículos. A obra incluirá calçada, iluminação e se estenderá por 3 km até a rotatória de acesso à Colônia Santa Fé.

O pacote de solicitações também inclui reformas e adequações em diversas unidades, como substituição de telhado, reforma de piso, revisão elétrica e hidráulica, aterramento e pintura geral. A reunião foi mais um passo do Executivo municipal na busca por investimentos e melhorias para Três Corações, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população.

Fonte: Prefeitura de Três Corações