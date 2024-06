Três Corações discute ações e hábitos mais sustentáveis na Semana do Meio Ambiente

Evento contou com a participação de acadêmicos, docentes, estudantes e de toda comunidade interessada em discutir o tema que é de grande relevância e afeta toda população.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Realizada nesta quinta-feira, 6 de junho, no Salão Nobre da Unincor, a mesa de debate, com o tema “Meio Ambiente, minha casa, meu lar: as interfaces de cuidar”, reuniu autoridades e especialistas para discutir iniciativas que busquem a conscientização de todos quanto a hábitos sustentáveis e voltados à preservação ambiental.

A mesa de debates abordou diferentes segmentos e contou com a participação do prefeito José Roberto de Paiva Gomes; da delegada de Polícia Civil e coordenadora do Curso de Direito do Unincor, Carolina Izabel Carneiro; do presidente do CODEMA, Mário Dantas; do secretário de Meio Ambiente e Defesa Animal, Nelson Delú Filho; da secretária de Saúde, Sarah Maria Andrade Gomes; e também da professora e educadora ambiental, Simone Catarina Arcanjo, que mediou as discussões. O evento contou com a participação de acadêmicos, docentes, estudantes e de toda comunidade interessada em discutir o tema que é de grande relevância e afeta toda população.

Entre os assuntos tratados estão a criação de iniciativas ambientalmente responsáveis, o combate à poluição do ar e dos rios, queimadas irregulares, legislação ambiental e como ações que afetam o meio ambiente também refletem na saúde pública.

Na oportunidade, foi apresentada ainda uma prévia do Projeto de Lei Complementar, que está sendo elaborado pela SEMMADA, que deve instituir o Código Ambiental do Município de Três Corações. O documento visa regulamentar ações ligadas ao meio ambiente, respeitando a realidade do município, em consonância com a legislação vigente, para que possa ser inserido no Código de Posturas do Município. O material ainda será analisado pelos órgãos correlatos e conselhos fiscalizadores antes de ser concluído para ser enviado para aprovação. Certamente, este será um passo muito importante para a legislação ambiental de Três Corações.

A Prefeitura de Três Corações, através da SEMMADA, agradece a parceria com o Curso de Direito do Unincor e espera que possamos, todos, continuar construindo juntos um mundo mais ambientalmente sustentável.

Fonte: Prefeitura de Três Corações