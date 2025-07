Três Corações define ações para conter regularizar abastecimento e vazamento de lago

A Polícia Ambiental já foi acionada e está apurando os fatos.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na última semana, na terça-feira, 22 de julho, em Três Corações, foi realizada uma reunião com representantes das secretarias municipais de Esportes (SESP), de Meio Ambiente e Defesa Animal (SEMMADA), e de Obras e Serviços Públicos para tratar da situação do lago do Parque Dondinho.

Após vistoria técnica, foi constatado que o lago apresenta vazamentos, o que tem impedido sua manutenção em nível adequado. Para a realização dos reparos, será necessário o esvaziamento temporário do local.

Também foi identificado que a redução no volume de água que abastece o lago está sendo provocada por interferências externas, com desvio do curso d’água feito por terceiros. A Polícia Ambiental já foi acionada e está apurando os fatos.

A Prefeitura de Três Corações segue acompanhando e reforça o compromisso com a preservação dos espaços públicos e dos recursos naturais do município.

Fonte: Prefeitura de Três Corações